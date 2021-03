US-Unternehmen bemängeln digitale Infrastruktur in Deutschland

Berlin (Reuters) - In Deutschland aktive US-Unternehmen geben dem Standort seltener gute Noten als noch vor wenigen Jahren.

Nur noch 63 Prozent bewerteten ihn als gut oder sehr gut, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der American Chamber of Commerce in Germany (AmCham) hervorgeht. 2018 waren es noch 91 Prozent. "Besonders die Qualität der digitalen Infrastruktur wird von mehr als der Hälfte der Befragten kritisiert", hieß es zu der Umfrage unter Firmen mit einem Gesamtumsatz von 75 Milliarden Euro in Deutschland. Mehr als zwei Drittel der Befragten gaben zugleich an, dass auf die Politik in Deutschland Verlass sei.

Die AmCham-Mitglieder erwarten, dass sich die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen unter US-Präsident Joe Biden in den nächsten vier Jahren verbessern werden. Dessen erste 50 Tage im Amt werden positiv beurteilt: 81 Prozent der Befragten haben den Eindruck, dass Biden bisher seinen Versprechen auch Taten folgen lässt. Die Unternehmen erwarten, dass er sich vor allem auf Handels-, Klima- und Energiepolitik konzentrieren soll. Auch Digitalisierung sowie Sicherheits- und Verteidigungspolitik stehen weit oben auf der Wunschliste.