US-Unternehmen fahren trotz Corona-Krise Produktion hoch

Washington (Reuters) - Trotz der wieder aufgeflammten Corona-Pandemie haben die US-Unternehmen ihre Produktion im November gesteigert.

Die Industrie, Bergbau und Versorger stellten zusammen 0,4 Prozent mehr her als im Vormonat, wie die Notenbank am Dienstag in Washington mitteilte. Im Oktober hatte es allerdings noch ein Plus von 0,9 Prozent gegeben. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für November mit einem Zuwachs um lediglich 0,3 Prozent gerechnet.

Viele Industriebetriebe haben ihre Maschinen und Anlagen jedoch noch nicht wieder so stark ausgelastet wie vor der Krise. Die Auslastung stieg im November auf 73,3 Prozent von 73,0 Prozent im Oktober. "Die Produktion wie auch die Kapazitätsauslastung steigen leicht, was positiv zu werten ist", sagte Ökonom Patrick Boldt von der Helaba. Insgesamt liege die Auslastung aber noch auf einem verhältnismäßig niedrigen Niveau. Es werde noch dauern, bis das Vorkrisenniveau erreicht sein werde. "Belastet ist die Perspektive aber noch durch die verstärkte Verunsicherung durch die Corona-Pandemie. Die Notenbank Fed wird deshalb ihren expansiven Kurs beibehalten und könnte weitere Maßnahmen ergreifen."

Viele Experten erwarten, dass die Währungshüter nach der Zinssitzung am Mittwoch Näheres zur Zukunft ihres laufenden Staatsanleihenkaufprogramms mitteilen. So könnten sie das Kaufvolumen von 120 Milliarden Dollar pro Monat ausweiten oder an anderen Stellschrauben des Programms drehen.