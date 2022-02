US-Verteidigungsminister Austin reist nach Brüssel, Polen und Litauen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Lloyd Austin reist angesichts der besorgniserregenden Lage im Ukraine-Konflikt nach Brüssel, Polen und Litauen. Austin werde am Dienstag aufbrechen und in Brüssel beim Nato-Treffen der Verteidigungsminister dabei sein, teilte das Pentagon am Montag mit. Anschließend will Austin in Polen Präsident Andrzej Duda und Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak treffen. Ebenfalls geplant ist ein Besuch des Luftwaffenstützpunkts Powidz, wo Austin US-Militärs und polnische Truppen treffen möchte. In Litauen will Austin unter anderem mit dem Präsidenten des Landes, Gitanas Nauseda, zusammenkommen. Auch dort steht ein Treffen mit in Litauen stationierten US-Militärs auf der Agenda.

Die US-Regierung hatte Anfang Februar die Verlegung von rund 2000 Soldaten nach Europa angekündigt. Am vergangenen Freitag hatte Austin auf Geheiß von US-Präsident Joe Biden wegen der angespannten Lage die Verlegung von weiteren 3000 Soldaten angeordnet. In Europa sind auch außerhalb von Krisenzeiten Zehntausende US-Soldaten stationiert. Aktuell befinden sich dem US-Militär zufolge mehr als 80 000 Soldaten in Europa, darunter etwa 35 000 in Deutschland./nau/DP/men