US-Vizepräsidentin fordert neues Verständnis der Entdeckung Amerikas

Washington (Reuters) - Die US-Vize-Präsidentin Kamala Harris fordert ein neues Verständnis der Geschichte der Entdeckung Amerikas durch die Europäer.

Seit 1934 würden die Vereinigten Staaten jeden Oktober der Reise der europäischen Entdecker gedenken, die als erste an den Küsten landeten, sagte sie am Dienstag vor dem National Congress of American Indians, der größten US-Organisation für indigene Völker. "Das ist nicht die ganze Geschichte, das war noch nie die ganze Geschichte".

Mit den europäischen Entdeckern sei eine Welle der Gewalt gekommen, den indigenen Völkern sei Land gestohlen worden, Krankheiten hätten sich ausgebreitet. "Wir dürfen diese beschämende Vergangenheit nicht verschweigen, wir müssen sie aufklären und alles tun, was wir können, um die Auswirkungen der Vergangenheit auf die indigenen Gemeinschaften von heute anzugehen." Harris sprach einen Tag nach dem Kolumbus-Tag, der an die Landung des Entdeckers Christoph Kolumbus erinnert, und dem neu anerkannten Tag der indigenen Völker.