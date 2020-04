US-Währungshüter für vorsichtiges Hochfahren der US-Wirtschaft

New York (Reuters) - Der Neustart der amerikanischen Wirtschaft sollte aus Sicht eines führenden US-Währungshüters sehr vorsichtig und in Stufen erfolgen.

Eine Politik der sozialen Distanz sowie Schutzbekleidung wie Masken und Handschuhe seien dazu wahrscheinlich erforderlich, sagte die Präsidentin der Federal-Reserve-Filiale von Cleveland, Loretta Mester, am Freitag dem Sender Bloomberg TV. "Alle möchten irgendwie zurück zur Arbeit gehen, aber jedem ist klar, dass das wirklich sehr vorsichtig gemacht werden muss," betonte sie. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag einen Drei-Stufen-Plan vorgestellt für die Wiedereröffnung der Wirtschaft und die Lockerung der Coronavirus-Beschränkungen.

Nach Einschätzung des Präsidenten des Fed-Ablegers von New York, John Williams, werden die Einschränkungen die US-Konjunktur noch für einige Zeit dämpfen. "Ich glaube, wir haben noch einige harte Tage vor uns und deshalb arbeiten wir so hart daran, die Wirtschaft in dieser Zeit zu unterstützen", sagte Williams dem Sender CNBC. Er bekräftigte seine frühere Einschätzung, dass es einige Jahre dauern könnte, bis sich die US-Wirtschaft von dem Abschwung erholt haben wird, den die Pandemie verursacht hat.

Die Auswirkungen der Seuche und haben dazu geführt, dass Millionen Amerikaner ihren Job verloren haben. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet aktuell damit, dass die US-Wirtschaft wegen der Virus-Krise in diesem Jahr um 5,9 Prozent schrumpfen wird.