US-WAHL/Biden: Experten sollen über Debatte mit Trump bestimmen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden will sich bei Entscheidungen zur zweiten TV-Debatte mit Amtsinhaber Donald Trump auf die Einschätzung von Experten verlassen. "Wenn die Wissenschaftler sagen, dass es sicher ist, dass die Abstände sicher sind, dann ist alles gut, denke ich", sagte Biden am Montag. "Ich werde tun, was die Experten für angemessen halten."

Biden wollte die Frage nicht beantworten, ob er Plexiglas-Trennwände für angemessen halten würde und betonte lediglich: "Ich denke, wir sollten vorsichtig sein."

Trump und Biden sollen nach bisherigen Plänen am 15. Oktober in ihrer zweiten Fernseh-Debatte aufeinandertreffen. Sie sollen dabei auch Fragen von Wählern beantworten. Angesichts der Coronavirus-Infektion von Donald Trump war zuletzt unklar, ob die Debatte in der geplanten Form mit Anwesenheit beider Kandidaten in einem Raum stattfinden kann./so/DP/he