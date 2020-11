US-WAHL: Biden zuversichtlich vor Wahltag

PITTSBURGH (dpa-AFX) - US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat sich unmittelbar vor dem Wahltag optimistisch gezeigt. "Ich habe das Gefühl, dass wir uns für einen großen Sieg morgen sammeln", sagte Biden in Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania am Montagabend (Ortszeit). Pennsylvania könnte eine entscheidende Rolle bei der Präsidentenwahl spielen. Biden kommt am Dienstag noch einmal in den Bundesstaat.

"Morgen bricht ein neuer Tag an", rief Biden seinen Anhängern zu, die wegen der Corona-Gefahr wieder einmal wie in einem Autokino mit ihren Fahrzeugen zur Wahlkampfveranstaltung kamen. "Morgen können wir eine Präsidentschaft beenden, die unsere Nation gespalten und die Flamme des Hasses angefacht hat." Vor Bidens Auftritt spielte Lady Gaga mehrere Songs und rief auf, für ihn zu stimmen.

Für den Sieg bei der Präsidentenwahl werden 270 Stimmen von Wahlleuten aus verschiedenen Bundesstaaten benötigt. Pennsylvania bringt 20 Wahlleute auf die Waage. Umfragen sahen Biden in dem Bundesstaat zuletzt mit rund fünf Prozentpunkten vor Präsident Donald Trump - der aber nach wie vor hofft, dass diese Erhebungen wie schon bei seinem Sieg vor fünf Jahren falsch liegen./so/DP/zb