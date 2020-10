US-WAHL/Harris: Biden wird Trumps Steuerreform rückgängig machen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden will im Fall seines Wahlsiegs die Steuerreform von Donald Trump rückgängig machen. Das betonte seine Vize-Kandidatin Kamala Harris am Mittwoch in einer TV-Debatte mit dem aktuellen Vizepräsidenten Mike Pence. Zugleich versicherte sie: "Joe Biden wird für niemanden die Steuern erhöhen, der weniger als 400 000 Dollar (340 000 Euro) im Jahr verdient." Pence behauptete unterdessen: "Joe Biden wird ihre Steuern am ersten Tag erhöhen."

Harris warf der Trump-Regierung vor, sie messe den Erfolg ihrer Wirtschaftspolitik daran, wie gut es den Reichen gehe - während sich Biden um die wirtschaftliche Lage der arbeitenden Amerikaner sorgen werde.

Pence stellte dagegen darauf ab, dass Trump unter anderem mit Steuersenkungen einen wirtschaftlichen Aufschwung und eine schnelle Erholung der Konjunktur in der Corona-Krise erreicht habe./so/DP/zb