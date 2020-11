US-WAHL/Harris: Ihr habt einen neuen Tag für Amerika eingeleitet

WILMINGTON (dpa-AFX) - Die amerikanischen Wähler haben nach Ansicht der gewählten US-Vizepräsidentin Kamala Harris eine Wende in den Vereinigten Staaten eingeleitet. "Als unsere Demokratie selbst auf dem Wahlzettel stand, die Seele Amerikas auf dem Spiel stand und die Welt zuschaute, habt ihr einen neuen Tag für Amerika eingeläutet", sagte Harris am Samstagabend (Ortszeit) bei ihrer Siegesrede in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware. Die Amerikaner hätten sich mit ihrer Wahl für Joe Biden für Hoffnung, Einheit, Wissenschaft und Wahrheit entschieden, sagte Harris. Der gewählte Präsident sei ein "Heiler", jemand, der Amerika einen könne.

Der Demokrat Biden war am Samstag von Medien - wie in den USA üblich

- zum Gewinner im Rennen um das Weiße Haus gegen Amtsinhaber Donald

Trump ausgerufen worden. Die Vereidigung ist für den 20. Januar geplant. Die 56-jährige Harris würde die erste Frau und schwarze Amerikanerin im Vizepräsidentenamt./lkl/DP/zb