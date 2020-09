US-Wahl könnte für Schwankungen sorgen – so optimieren Sie den Einstieg!

Widerstandsmarken: 3.510 Punkte

Unterstützungsmarken: 3.000/3.200 Punkte

Der S&P®500 Index bildet einen Aufwärtstrend. Nach dem jüngsten Hoch bei rund 3.600 Punkten drehte der Index in eine Konsolidierung. Kippt der Index signifikant unter 3.400 Punkte Unterstützung droht ein deutlicherer Rücksetzer. Eine breite Unterstützung findet das Aktienbarometer aktuell zwischen 3.000 und 3.200 Punkten.

Best-In Top-Zertifikat auf den S&P®500 (Price Return) Index



Der Best-In-Mechanismus sichert Ihnen den niedrigsten Einstiegskurs über einen festgelegten Zeitraum (Best-in Periode). Hierfür wird börsentäglich der Schlusskurs des S&P 500® (Price Return) Index betrachtet. Der niedrigste in diesem Zeitraum festgestellte Wert wird dann als Startwert (Best-in-Kurs) für das jeweilige Produkt festgehalten. Liegt der Referenzpreis am Finalen Beobachtungstag auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie am Rückzahlungstermin den Höchstbetrag. Liegt der Referenzpreis am Finalen Beobachtungstag unter dem Basispreis, erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag, der dem Nennbetrag multipliziert mit dem Referenzpreis am Finalen Beobachtungstag geteilt durch den niedrigsten Referenzpreis an den Anfänglichen Beobachtungstagen entspricht.

HVB Best-In-Top-Zertifikat Index Zertifikat Basiswert S&P®500 (Price Return) Index ISIN/WKN DE000HVB4QL8 / HVB4QL Letzter Bewertungstag

13.11.2024 Zeichnungsfrist 15.10.2020* Basispreis

100% x niedrigster Referenzpreis an den Anfänglichen Beobachtungstagen Höchstbetrag 1.300 USD Anfänglicher Beobachtungstage

Jeder Berechnungstag zwischen dem 16.10.2020 (einschließlich) und dem 13.11.2020 (einschließlich). Berechnungstag ist jeder Tag an dem der Basiswert veröffentlicht wird. Emissionspreis 1.020 USD * vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksi

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.09.2020; 10:16 Uhr