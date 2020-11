US-WAHL/Markt-Ticker: Erneuerbare Energien unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts des engen Rennens um das US-Präsidentenamt sind am Mittwoch gerade die Papiere von Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien unter Druck geraten. RWE sowie der Windkraftanlagenhersteller Nordex und der Solarzulieferer SMA Solar verloren überdurchschnittlich. In der Branche hatten sich Börsianer einen klaren Wahlsieg des demokratischen Herausforderers Joe Biden gewünscht, der in den kommenden Jahren Billionen Dollar in ein grünes Infrastrukturprogramm investieren will./ag/stk