US-WAHL: Trump kritisiert Kamala Harris bei TV-Debatte per Twitter

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die Vizekandidatin der US-Demokraten, Kamala Harris, bei ihrer TV-Debatte mit Vizepräsident Mike Pence per Twitter kritisiert. "Sie ist eine Ausrutscher-Maschine", schrieb Trump am Mittwochabend (Ortseit) während des laufenden TV-Duells in Salt Lake City im Bundesstaat Utah. Harris zieht mit dem Präsidentschaftskandidaten Joe Biden gegen Trump und Pence in die Wahl am 3. November. Voll des Lobes war Trump in seinem Tweet für seinen Vizepräsidenten. "Mike Pence macht das großartig!", schrieb Trump./cy/DP/zb