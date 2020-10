US-WAHL: Trump und Biden streiten über Krankenversicherung

NASHVILLE (dpa-AFX) - In einem heftigen Wortgefecht haben die beiden Kandidaten der US-Präsidentschaftswahl über die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestritten. Amtsinhaber Donald Trump warf seinem Herausforderer Joe Biden in der Fernsehdebatte am Donnerstag (Ortszeit) vor, eine "sozialistische Medizin" anzustreben. Er hingegen wolle das von seinem Vorgänger Barack Obama eingeführte und als "Obamacare" bezeichnete System der Krankenversicherung und Pflege abschaffen und "eine wunderschöne neue Gesundheitsversorgung" einführen, die auch die Zustimmung im Kongress finden werde.

"Jeder sollte das Recht auf eine bezahlbare Gesundheitsversorgung haben", sagte Biden. Dabei solle es die Wahl geben zwischen einer Privatversicherung und der Option auf eine öffentliche Versorgung. Das von ihm geplante System einer "Bidencare" solle auch erschwingliche Presse für Arzneimittel ermöglich. Das habe nichts mit Sozialismus zu tun oder den Plänen von anderen demokratischen Politikern wie Bernie Sanders zu tun. Mit Blick auf die Vorwahlen in der eigenen Partei sagte Biden: "Ich habe diese Leute geschlagen, weil ich anderer Meinung als sie war."/pz/DP/zb