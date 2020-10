US-WAHL: Trump verteidigt bei TV-Duell seine umstrittene Migrationspolitik

NASHVILLE (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat beim letzten TV-Duell gegen seinen Herausforderer Joe Biden seine harte Migrationspolitik gegen Kritik verteidigt. Trump wurde in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee am Donnerstagabend (Ortszeit) auf Medienberichte angesprochen, wonach infolge seiner Null-Toleranz-Politik an der Grenze zu Mexiko im Sommer 2018 immer noch mehr als 500 Kinder von ihren Eltern getrennt seien. Trump sagte, diese Kinder seien von Migranten dafür missbraucht worden, illegal in die USA zu kommen. Er verwies auf die Mauer, die er an der Grenze bauen lässt, und sagte: "Wir haben jetzt eine stärkere Grenze als je zuvor."

Biden warf Trump vor, die Kinder beim Grenzübertritt als Abschreckungsmaßnahme von ihren Eltern getrennt haben zu lassen. Kinder von Eltern zu trennen, "verstößt gegen jede Auffassung davon, wer wir als Nation sind". Trumps Null-Toleranz-Politik bei illegaler Einwanderung über die Grenze aus Mexiko führte im Sommer 2018 zur Trennung von zahlreichen Kindern von ihren Eltern. Es kam es zu dramatischen Szenen in den USA, als kleine Kinder alleine in Sammellager gesperrt wurden. Trump wirbt im Wahlkampf mit seinem harten Kurs gegen illegale Migration./cy/DP/zb