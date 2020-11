US-Wahl und Impfstoff-Hoffnung: DAX-Rallye nimmt noch mehr Fahrt auf

Erleichterung zum Wochenauftakt. Ein starker DAX. Hält er diese Pace? Ja, denn ein Corona-Impfstoff scheint gefunden!!!! WAs zuvor geschah: Der Nikkei mit dem höchsten Schlussstand seit 1991. Oft scheiterte er an 24.000 Punkten - jetzt scheint es spielend aufwärts zu gehen. Und Gold: nach drei Monaten Konsolidierung geht es aufwärts - bis wohin? Charttechnische Analyse von Jörg Scherer, HSBC, im Gespräch mit Antje Erhard an der Börse Frankfurt.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008