US-Wahlkampf - Pence - "Sie haben Anspruch auf Ihre eigene Meinung, aber Sie haben keinen Anspruch auf Ihre eigenen Tatsachen"

Washington (Reuters) - In den USA haben sich die Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten in der Nacht zum Donnerstag die erste und einzige Fernsehdebatte geliefert.

Gleich zu Beginn des Duells zwischen dem amtierenden republikanischen Vize-Präsidenten Mike Pence und der demokratischen Herausfordererin Kamala Harris stand der Umgang mit der Coronavirus-Pandemie im Mittelpunkt. "Das amerikanische Volk hat miterlebt, was der größte Misserfolg einer Regierung in der Geschichte unseres Landes ist", sagte Harris. Pence und Trump hätten bereits am 28. Januar alle nötigen Informationen über das Virus gehabt, es bewusst heruntergespielt und unnötig Leben riskiert zu haben, setzte Harris den Leiter der Coronavirus-Taskforce unter Druck. Pence verteidigte die Bemühungen der US-Regierung zur Bekämpfung des Virus, einschließlich Trumps Entscheidung Ende Januar, die Einreise vom Epizentrum der Pandemie in China zu beschränken. "Dr. Fauci und andere Gesundheitsexperten sagten in der zweiten Märzwoche, wenn Trump die Wirtschaft nicht geschlossen hätte, könnten inzwischen 2,2 Millionen Menschen getötet worden sein", entgegnete er. Trump habe unverzüglich die Forschung eines Impfstoffes vorangetrieben, nur deswegen stünde jetzt bald ein Vakzin zur Verfügung. Die Moderatorin des TV-Duells, die Leiterin des Hauptstadtbüros von USA Today in Washington, Susan Page, fragte daraufhin an Harris gewandt: "Würden Sie sich impfen lassen?" "Wenn Dr. Fauci und die Ärzte es sagen, ja, wenn Trump, dann nein", war die knappe Antwort. Pence schoss zurück und beschuldigte Harris, das Vertrauen der Öffentlichkeit in Impfstoffe zu untergraben. "Hör' auf, mit dem Leben der Menschen Politik zu machen", richtete er sich direkt an Harris.

Bei den Themen Gesundheitswesen und Steuererhöhungen ging Harris in die Offensive: Sie verurteilte die Bemühungen der Trump-Regierung, den "Affordable Care Act" für ungültig zu erklären und griff Trump an, weil er als Präsident in den vergangenen Jahren angeblich nur 750 Dollar pro Jahr an Bundeseinkommenssteuern gezahlt habe. "Als ich zum ersten Mal davon hörte, sagte ich buchstäblich: 'Sie meinen 750.000 Dollar?'", bezog sich Harris auf einen Bericht der New York Times. "Und es war wie 'Nein - $ 750.'". Dies sei nur ein weiterer Beleg für Trumps Unehrlichkeit gegenüber dem amerikanischen Volk, das ein Recht habe zu erfahren, auf welcher Grundlage der Präsident seine Entscheidungen treffe. Pence wiedersprach und erklärte, dass Trump ein Geschäftsmann sei, tausende Arbeitspätze geschaffen habe und Millionen Dollar an Unternehmenssteuern zahle. Dann lenkte der Vizepräsident das Thema auf die Wirtschafts- und Steuerpolitik und verschärfte den Ton: "Am ersten Tag wird Joe Biden ihre Steuern erhöhen", richtet sich Pence direkt in die Kamera. Harris unterbricht: "Lassen sie uns bei den Fakten bleiben, für die diese Debatte gedacht ist." Pence entgegnet: "Sie haben Anspruch auf Ihre eigene Meinung, aber Sie haben keinen Anspruch auf Ihre eigenen Tatsachen."

Weitere Themen waren Klimawandel, Polizeigewalt und Rassismus, die Ernennung der neuen Richterin für den Obersten Gerichtshof sowie die Durchführung der Wahl. Die Debatte am Mittwoch, bei der sich die Kandidaten mit einer Reihe von politischen Themen befassten, verlief im Gegensatz zur chaotischen Präsidentendebatte der vergangenen Woche geordnet. Trump hatte den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Biden wiederholt unterbrochen und die beiden Männer hatten sich gegenseitig mit persönliche Beleidigungen überzogen.

Angesichts der Corona-Infektion des US-Präsidenten Donald Trump wurden die Sicherheitsmaßnahmen verschärft: In der Fernsehdebatte trennten Plexiglasscheiben die sitzenden Stellvertreter-Kandidaten. Zudem war auf der Bühne der Abstand auf vier Meter vergrößert.