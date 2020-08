US-Wetterbehörde warnt vor heranziehendem Hurrikan

WASHINGTON (dpa-AFX) - Ein Tropensturm wird einer Prognose zufolge über dem Golf von Mexiko weiter an Kraft gewinnen und am Montag voraussichtlich als Hurrikan auf die südliche US-Küste treffen. Der Wirbelsturm "Marco" bringe Winde mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern mit sich, erklärte das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) am Samstagabend (Ortszeit). "Marco" soll demnach über dem warmen Wasser des Golfs weiter an Kraft gewinnen und bis Sonntag Hurrikan-Stärke erreichen.

Der Sturm soll dem NHC zufolge am Montag etwa im Bereich des Bundesstaats Louisiana auf Land treffen. In den betroffenen Gebieten ist mit Sturmfluten, Überschwemmungen und gefährlichen Windböen zu rechnen. Über Land soll sich der Sturm demnach wieder abschwächen und in westlicher Richtung nach Texas weiterziehen.

Ein weiterer Tropensturm, "Laura", zog unterdessen aus der Karibik kommend ebenfalls auf das US-Festland zu. Das Sturmsystem sollte etwa über Puerto Rico, die Dominikanische Republik, Haiti und Kuba hinwegziehen und dann frühestens am Montagnacht im Golf von Mexiko ankommen. Der Sturm könnte dem NHC zufolge am Mittwoch im Bereich der südlichen Bundesstaaten Louisiana und Mississippi auf Land treffen./jbz/DP/he