US-Wirtschaft schrumpft etwas weniger als bislang angenommen

Washington (Reuters) - Die US-Wirtschaft ist im Frühjahr etwas weniger stark abgestürzt als bislang angenommen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging im zweiten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 31,7 Prozent zurück, wie das Handelsministerium in Washington am Donnerstag in einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Schätzung hatte noch ein Minus von 32,9 Prozent ergeben. Trotz der leichten Aufwärtskorrektur bleibt es ein historischer Konjunktureinbruch.

Der Konsum, eine der tragenden Säulen der Konjunktur, brach wegen der Kontaktbeschränkungen im Frühjahr um 34,1 Prozent ein. Die Exporte stürzten wegen der weltweiten Rezession um 63,2 Prozent ab. Auch die Investitionen litten massiv unter den Folgen der Pandemie.

Ökonomen sehen die weltgrößte Volkswirtschaft inzwischen aber wieder auf Wachstumskurs. "Nach dem Einbruch im April hat die US-Wirtschaft seit Mai wieder deutlich zugelegt", heißt es in einer Analyse der Commerzbank. "Die zwischenzeitliche zweite Welle an Neuinfektionen im Juni/Juli hat die Erholung nur verlangsamt, aber nicht zum Stillstand gebracht."