US-Wohnungsmarkt erholt sich und schiebt US-Konjunktur an

Washington (Reuters) - Der US-Wohnungsmarkt sorgt für positive Impulse für die gesamte US-Konjunktur.

Die Zahl der begonnenen Neubauten stieg im November um 1,2 Prozent zum Vormonat auf eine Jahresrate von 1,55 Millionen, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit 1,53 Millionen gerechnet. Die Zahl der Baugenehmigungen kletterte um 6,2 Prozent auf 1,64 Millionen. Der Bausektor sei in einer robusten Verfassung und habe "die Niveaus von vor der Pandemie-Krise längst erreicht", sagte Helaba-Analyst Ulrich Wortberg. "Insgesamt stellt der Sektor eine Unterstützung für die Gesamtwirtschaft im vierten Quartal dar."