US-Zinswende kämpft gegen Inflation Interview mit David Kohl, Julius Bär

Die Inflation steigt auf den höchsten Stand seit der 90iger Jahre. Geld ist immer weniger wert - was bedeutet dieKaufkraft lässt deutlich nach. In welche Richtung die hohen Energiekosten noch laufen und welche Anlageklassen in diesem unruhigen Zeiten noch spannend sind, erfahren Sie in diesem Interview mit Marktexperte David Kohl von Julius Bär und Der AktionärTV-Moderatorin Johanna Krämer.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008