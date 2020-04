USA: 6,65 Millionen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe - Rekordwert in Krise

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA haben infolge der Corona-Krise zuletzt gut sechseinhalb Millionen Menschen einen neuen Antrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt und damit so viele wie noch nie. Wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte, stieg die Zahl der Erstanträge in der vergangenen Woche bis zum 28. März auf 6,65 Millionen. Damit wurde der Rekord aus der Vorwoche von 3,3 Millionen Neuanträgen klar überboten. Analysten hatten im Schnitt nur mit 3,6 Millionen Neuanträgen gerechnet.

Im weniger schwankungsanfälligen Vier-Wochenschnitt erhöhten sich die Erstanträge ebenfalls stark auf 2,61 Millionen. Die wöchentlichen Erstanträge sind ein wichtiger Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt./bgf/ssc/jha