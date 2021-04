USA - Afroamerikaner bei Polizeieinsatz in North Carolina getötet

Atlanta (Reuters) - In den USA ist es erneut zu einem tödlichen Polizeieinsatz gegen einen Afroamerikaner gekommen.

Bei dem Vorfall im Bundesstaat North Carolina am Mittwoch sei ein 40-Jähriger von der Polizei bei der Zustellung eines Durchsuchungsbefehls erschossen worden, teilten die Behörden mit. Die US-Strafverfolgungsbehörden gaben nicht bekannt, ob Andrew Brown Jr. bewaffnet war oder ob er eine Bedrohung für die Polizei darstellte. Auch der Grund des Durchsuchungsbefehls blieb zunächst unklar. Verwandte des Getöteten sagten dem Sender CNN, dass Brown sich in seinem Auto in der Nähe seines Hauses in Elizabeth City befand, als die Schüsse fielen. Alle Polizeibeamten im Einsatz hätten Kameras am Körper getragen und die Untersuchung gegen den mittlerweile beurlaubten Beamten sei eingeleitet worden, teilte der zuständige Sheriff Tommy Wooten mit.

Medienberichten zufolge versammelten sich zahlreiche Menschen vor dem Rathaus, in dem über eine mögliche Ausgangssperre beraten wurde, um gewaltsame Ausschreitungen in der Nacht zu verhindern. Polizeichef Eddie Buffaloe sagte, sein Ziel sei es, "den Frieden zu bewahren". Afroamerikaner stellen etwa die Hälfte der Bevölkerung der Stadt.