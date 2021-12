USA: Anstieg der Hauspreise schwächt sich erneut ab - Case-Shiller-Index

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Anstieg der US-Hauspreise hat sich im Oktober den dritten Monat in Folge abgeschwächt. In den 20 großen Metropolregionen der Vereinigten Staaten stiegen die Preise gegenüber dem Vorjahresmonat zwar um 18,41 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Im Vormonat hatte der Anstieg aber noch 19,09 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt im Oktober mit 18,50 Prozent gerechnet.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Preise im Oktober um 0,92 Prozent, nach 0,96 Prozent im Vormonat. Die Immobilienpreise haben in den vergangenen Monaten einen Höhenflug hingelegt. Dieser wurde durch die Pandemie ausgelöst. Viele Menschen zog es heraus aus den großen Städten in die Vorstädte. Die starke Nachfrage traf auf ein knappes Angebot. Gestützt wird der Markt auch durch die niedrigen Hypothekenzinsen. Hier zeichnet sich jedoch eine Wende ab, da die US-Notenbank schrittweise aus ihrer sehr lockeren Geldpolitik aussteigt./jsl/la/he