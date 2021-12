USA: Arbeitslosigkeit geht weiter zurück

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im November überraschend stark zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote fiel gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Es ist der fünfte Rückgang der Quote in Folge Analysten hatten im Schnitt nur mit einem leichten Rückgang auf 4,5 Prozent gerechnet./jkr/bgf/jha