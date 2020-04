USA: Auftragseingang in der Industrie stagniert im Februar

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Auftragsentwicklung in der US-Industrie hat sich im Februar nicht von der Stelle bewegt. Die Zahl der Bestellungen habe auf dem Niveau vom Vormonat gelegen, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Im Januar waren die Aufträge noch um 0,5 Prozent gefallen.

Ohne Transportgüter fielen die Aufträge im Januar um 0,9 Prozent. Im Vormonat waren sie um 0,4 Prozent gesunken.

Die Aufträge für langlebige Güter stiegen im Februar laut einer zweiten Schätzung um 1,2 Prozent im Monatsvergleich. Damit wurde eine erste Erhebung wie erwartet bestätigt. Ohne Transportgüter fielen die Bestellungen um 0,6 Prozent. Die Aufträge langlebiger Güter gelten als Indikator für die Investitionsfreude der Unternehmen.

Die Daten wurden noch vor der Zuspitzung der Corona-Krise in den den USA erhoben. Sie entfaltete dort ihre volle Wucht erst im März./jsl/bgf/he