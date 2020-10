USA: Bauausgaben steigen deutlich stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauausgaben im August deutlich stärker gestiegen als erwartet. Im Monatsvergleich seien die Ausgaben um 1,4 Prozent geklettert, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt einen halb so starken Zuwachs um 0,7 Prozent erwartet.

Der US-Markt für private Immobilien ist bisher relativ unbeschadet durch die Corona-Krise gekommen. Während des vorläufigen Höhepunkts der Krise im April waren die Bauausgaben zwar spürbar gesunken, der Rückgang hielt sich aber in Grenzen. Anders sieht es auf dem Markt für gewerbliche Immobilen aus, wo sich die Lage merklich eingetrübt hat./bgf/he