USA: Baubeginne und Genehmigungen gehen zurück

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Immobilienmarkt scheint im August einen leichten Dämpfer bekommen zu haben. Nach einer deutlichen Erholung von der Corona-Krise in den Monaten zuvor gingen sowohl die Baubeginn als auch die Baugenehmigungen zurück. Es wurden 5,1 Prozent weniger Bauten begonnen als noch im Juli, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten zwar einen Rückgang erwartet, allerdings einen geringeren von 0,6 Prozent.

Die Baugenehmigungen, die den Baustarts zeitlich vorauslaufen, gingen ebenfalls zurück. Sie fielen zum Vormonat um 0,9 Prozent, wohingegen Analysten einen Zuwachs von zwei Prozent erwartet hatten. Die jüngsten Rückschläge sind jedoch nicht besonders groß. Sowohl die Baubeginne als auch die Genehmigungen liegen nicht weit entfernt von ihren Vorkrisenniveaus./bgf/jsl/zb