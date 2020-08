USA: Baubeginne und Genehmigungen steigen stark

WASHINGTON (dpa-AFX) - Am US-Immobilienmarkt ist von der Corona-Krise nicht mehr viel zu spüren. Wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte, wurden im Juli 22,6 Prozent mehr Neubauten begonnen als im Vormonat. Analysten hatten im Schnitt mit einem wesentlich schwächeren Anstieg gerechnet. Zum Vorjahresmonat erhöhten sich die Baubeginne mit 23,4 Prozent ebenfalls kräftig.

Die Baugenehmigungen, die den Baustarts zeitlich vorauslaufen, stiegen ebenfalls stark an. Sie erhöhten sich zum Vormonat um 18,8 Prozent und zum Vorjahresmonat um 9,4 Prozent. Auch hier wurden die Markterwartungen deutlich übertroffen. Ihren Rückgang in der Corona-Krise haben die Baubeginne weitgehend aufgeholt, die Genehmigungen etwa zur Hälfte./bgf/jsl/jha/