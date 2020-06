USA: Bautätigkeit erholt sich nur leicht von Corona-Schock

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Bautätigkeit in den USA hat sich im Mai unter dem Strich nur leicht von ihrem Einbruch in der Corona-Krise erholt. Die Zahl der Wohnungsbaubeginne stieg im Monatsvergleich um 4,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten einen wesentlich stärkeren Zuwachs um im Schnitt 23,5 Prozent erwartet. Im März und April war die Bautätigkeit wegen der Corona-Pandemie stark zurückgegangen.

Die Zahl der Baugenehmigungen stieg im Mai zwar deutlicher als die der Baubeginne, allerdings blieb auch hier die Entwicklung - allerdings nur etwas - hinter den Erwartungen zurück. Die Genehmigungen stiegen zum Vormonat um 14,4 Prozent. Die Baugenehmigungen gelten als Frühindikator für die Aktivität am Bau./bgf/la/mis