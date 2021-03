USA: Beschäftigung im Privatsektor steigt weniger als erwartet - ADP

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Beschäftigung in der Privatwirtschaft im Februar deutlich weniger als erwartet gestiegen. Die Zahl der Beschäftigten sei im Monatsvergleich um 117 000 geklettert, teilte der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mit. Analysten waren von einem Anstieg um 205 000 ausgegangen.

Allerdings ist der Anstieg im Januar etwas stärker als bisher bekannt ausgefallen. Demnach ist die Zahl der Beschäftigten um revidiert 195 000 gestiegen. Zunächst hatte ADP einen Anstieg um 174 000 gemeldet./jsl/bgf/mis