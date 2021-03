USA - Biden will mit Taliban über Verbleib von US-Truppen in Afghanistan verhandeln

Washington (Reuters) - Die USA wollen mit den Taliban über eine Verlängerung der Stationierung der US-Truppen in Afghanistan sprechen.

"Man kann nicht in sechs Wochen mehr als 10.000 Soldaten irgendwie abziehen", sagte der Vorsitzenden des Ausschusses für Streitkräfte des US-Repräsentantenhauses, Adam Smith, am Mittwoch. Die Aufgabe der Regierung bestünde nun darin, mit den Taliban darüber zu verhandeln, dass die US-geführte Truppe "noch ein wenig länger" bleiben dürfe. Präsident Joe Biden hoffe zudem, mit Zustimmung der Taliban auch nach dem Abzug der US- und den verbündeten NATO-Kräften eine Terrorabwehreinheit im Land zu belassen, erklärte Smith.

Unter Donald Trump hatte die USA den radikalislamischen Taliban den Abzug aller Streitkräfte zum 1. Mai versprochen.