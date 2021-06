USA bieten Nordkorea Gespräche ohne Vorbedingungen an

SEOUL (dpa-AFX) - Im Streit ums nordkoreanische Atomwaffenprogramm haben die USA dem weitgehend isolierten Land abermals Gespräche ohne jede Vorbedingung angeboten. Washington hoffe weiterhin, dass Pjöngjang positiv auf "unser Angebot, uns an jedem Ort, jederzeit, ohne Vorbedingungen zu treffen", reagieren werde, sagte der US-Sonderbeauftragte Sung Kim am Montag in Südkoreas Hauptstadt Seoul. Die Verhandlungen zwischen beiden Ländern kommen seit einem gescheiterten Gipfel 2019 in Vietnam nicht voran. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden im Januar verhält sich Nordkorea abwartend./dg/DP/mis