USA: Einfuhrpreise fallen im März deutlich - aber weniger als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Preise von importierten Gütern angesichts der Corona-Krise und gesunkener Ölpreise im März deutlich gefallen. Der Rückgang fiel jedoch nicht so stark aus wie von Ökonomen erwartet. Zum Vorjahresmonat seien die Einfuhrpreise um 4,1 Prozent gesunken, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Analysten hatten im Mittel einen Rückgang um 5,0 Prozent erwartet. Im Februar waren die Einfuhrpreise um revidierte 1,3 Prozent gefallen. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang von 1,2 Prozent ermittelt worden.

Im Monatsvergleich fielen die Importpreise im März um 2,3 Prozent. Hier hatten Analysten einen Rückgang um 3,2 Prozent prognostiziert. Belastet wurden die Preise durch die Corona-Krise und die gefallen Ölpreise. Die Krise war im März mit Wucht in den USA angekommen. Nach Herausrechnung der Rohölpreise sind die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um lediglich 0,1 Prozent gefallen.

Die Einfuhrpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an der die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet./jsl/jkr/jha/