USA: Einzelhandel erholt sich weiter von Corona-Absturz

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der amerikanische Einzelhandel hat sich im Juni weiter von seinem Absturz in der Corona-Krise erholt. Die Umsätze der Branche lagen im Juni 7,5 Prozent höher als im Mai, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte, lagen d Analysten hatten nur einem Anstieg um 5,0 Prozent erwartet.

Außerdem wurde die Umsatzentwicklung im Mai nach oben revidiert. Im Monatsvergleich habe es demnach einen Zuwachs um 18,2 Prozent gegeben, nachdem zuvor nur ein Anstieg um 17,7 Prozent gemeldet worden war.

Ohne die Autoverkäufe sind die Umsätze im Juni um 7,3 Prozent gestiegen, wie es weiter in der Mitteilung hieß./jkr/hb