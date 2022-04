USA: Einzelhandelsumsätze legen erneut zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA haben die Einzelhandelsumsätze im März erneut zugelegt. Die Erlöse stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent, teilte das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Experten hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet. Der Anstieg im Vormonat wurde deutlich nach oben revidiert. Der Zuwachs von ursprünglich 0,3 Prozent wurde auf 0,8 Prozent revidiert.

Ohne die häufig schwankenden Erlöse aus Autoverkäufen stiegen die Umsätze im März um 1,1 Prozent. Hier war ein Anstieg um 1,0 Prozent erwartet worden. Auch in dieser Betrachtung wurde der Vormonatsanstieg merklich nach oben revidiert.

"Die Umsatztätigkeit ist gestiegen, was wohl auch den erhöhten Benzinpreisen geschuldet sein dürfte", schrieb Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen. "Es gilt aber zu berücksichtigen, dass hohe Preissteigerungsraten die Ausgabenbereitschaft tendenziell dämpfen."

Die Stimmungsbarometer seien bereits rückläufig. Dennoch bleibe der Druck auf die US-Notenbank Fed erhöht, mit geldpolitischen Maßnahmen für eine Beruhigung bei den Preisen zu sorgen, damit die konjunkturelle Perspektive mittel- und langfristige freundlich bleibt./la/bgf/jha/