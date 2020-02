USA erneut wichtigster deutscher Exportmarkt - China Handelspartner Nr. 1

Berlin (Reuters) - Die USA sind 2019 größter Exportkunde der deutschen Wirtschaft geblieben, während China seine Stellung als wichtigster Handelspartner verteidigte.

Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten wuchsen um 4,7 Prozent auf den Bestwert von knapp 119 Milliarden Euro, wie aus vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlagen. Zweitwichtigstes Zielland für die deutschen Exporteure blieb Frankreich. Die Ausfuhren ins Nachbarland kletterten um 1,4 Prozent auf fast 107 Milliarden Euro. Auf Platz drei kommt China mit 96 Milliarden Euro, was einem Wachstum von 3,2 Prozent entspricht.

Die Volksrepublik behauptete ihre Stellung als wichtigster deutscher Handelspartner - Exporte und Importe zusammengenommen. Im vergangenen Jahr wurden Waren im Wert von fast 206 Milliarden Euro zwischen den beiden Ländern gehandelt. Aus keinem anderen Land der Welt bezieht Deutschland so viele Waren wie aus China. Die Importe von dort legten um 3,4 Prozent auf fast 110 Milliarden Euro zu.

Den größten Überschuss erzielte Deutschland im vergangenen Jahr erneut im Handel mit den USA. Die Exporte in die weltgrößte Volkswirtschaft übertrafen die Importe von dort um mehr als 47 Milliarden Euro. Der Überschuss schmolz zwar im Vergleich zu 2018 um rund 1,5 Milliarden Euro, weil die Importe aus den Vereinigten Staaten mit fast elf Prozent deutlich stärker zulegten als die Exporte dorthin. Das dürfte US-Präsident Donald Trump allerdings kaum genügen. Er rügt regelmäßig die deutschen Exportüberschüsse. Es steht die Drohung im Raum, Strafzölle auf deutsche Autos zu erheben, was Europas größte Volkswirtschaft empfindlich treffen könnte.