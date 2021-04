USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen wieder

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenhilfe wieder gestiegen. In der vergangenen Woche wurden 719 000 Erstanträge gestellt, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das sind 61 000 Anträge mehr als eine Woche zuvor. Analysten hatten mit 675 000 Anträgen gerechnet.

In der Vorwoche waren die Anträge noch deutlich gefallen. Der Vierwochenschnitt deutet trotz des jüngsten Anstiegs weiter nach unten. In dieser Rechnung, die wöchentliche Schwankungen etwas glättet, fiel die Zahl der Erstanträge auf den niedrigsten Stand seit etwa einem Jahr. Laut Ministerium nehmen derzeit rund 3,8 Millionen Personen Arbeitslosenhilfe in Anspruch.

Die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt hat sich in den vergangenen Monaten zwar verbessert, sie bleibt aber angespannt. Vor der Corona-Krise waren in den USA deutlich weniger Hilfsanträge gestellt worden, nur etwa 200 000 pro Woche. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt. Der Jobmarkt wurde durch die Corona-Krise hart getroffen. Noch immer sind in den USA viele Millionen Menschen mehr arbeitslos als vor der Krise./bgf/jkr/fba