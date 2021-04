USA erwarten keinen schnellen Durchbruch in Atomgesprächen mit dem Iran

Washington (Reuters) - Die USA haben vor zu großen Erwartungen an die Atomgespräche mit dem Iran am Dienstag in Wien gewarnt.

Man rechne mit schwierigen Verhandlungen, einen schnellen Durchbruch werde es nicht geben, sagte Ned Price, Sprecher der US-Außenministeriums, am Montag in Washington. "Wir unterschätzen das Ausmaß der bevorstehenden Herausforderungen nicht." Man sei in einem frühen Stadium. Die Gespräche über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran sollen in Wien unter Beteiligung der USA fortgesetzt werden. Direkte Unterredungen zwischen beiden Ländern sind aber nicht geplant. Die USA hatten 2018 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump das Abkommen einseitig aufgekündigt und wieder harte Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt. Ein Jahr später hatte der Iran wie angekündigt damit begonnen, Schritt für Schritt gegen seine Verpflichtungen aus dem Abkommen zu verstoßen und unter anderem die Uran-Anreicherung hochgefahren. Trumps Nachfolger Joe Biden hat Interesse an einer Rückkehr zu dem Abkommen signalisiert, verlangt aber, dass der Iran zuvor seine Verpflichtungen wieder einhält. Der Iran hat sich dazu bereiterklärt, sobald die USA ihre Sanktionen aufgehoben haben. Bei den Gesprächen am Dienstag in Wien sind zunächst keine direkten Unterredungen zwischen beiden Ländern geplant.