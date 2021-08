USA fordern neuen iranischen Präsidenten zu Atom-Verhandlungen auf

Washington/Teheran (Reuters) - Die USA haben den neuen iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi nur Stunden nach dessen Amtsantritt zur raschen Wiederaufnahme der Verhandlungen über das Atomprogramm aufgefordert.

"Unsere Botschaft an Präsident Raisi ist die gleiche wie die an seine Vorgänger: Die USA werden die nationalen Sicherheitsinteressen und die unserer Partner verteidigen", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Donnerstag. Der Iran solle jetzt die Gelegenheit ergreifen, diplomatische Lösungen voranzutreiben. Price warnte, der Verhandlungsprozess könne nicht ewig dauern.

Raisi hatte vor dem Parlament gesagt, das iranische Volk erwarte von der neuen Regierung eine Verbesserung der Lebensbedingungen, "Alle illegalen Sanktionen der USA gegen die iranische Nation müssen aufgehoben werden." In Anwesenheit des obersten Geistlichen Ajatollah Ali Chamenei legte Raisi den Amtseid ab: "In Anwesenheit des heiligen Korans und vor der Nation schwöre ich dem allmächtigen Gott, die offizielle Religion des Landes und der Islamischen Republik sowie die Verfassung des Landes zu schützen." Mit seinem Amtsantritt sind alle wichtigen Positionen des Staates mit konservativen, anti-westlichen Kräften besetzt, die dem Hardliner Chamenei ergeben sind.

Die Bemühungen um eine Wiederbelebung des Atom-Abkommens laufen seit April. Die USA waren unter Donald Trump 2018 einseitig aus dem Pakt ausgestiegen und hatten erneut harte Sanktionen gegen den Iran verhängt. Dieser begann daraufhin schrittweise gegen seine Auflagen zu verstoßen, insbesondere bei der Uran-Anreicherung. Das Abkommen mit dem Iran hatten 2015 die USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland unterzeichnet. Es soll verhindern, dass der Iran Atomwaffen entwickelt. Die Islamische Republik bestreitet, derartige Pläne zu haben. Unter US-Präsident Joe Biden sind haben sich die USA offen für eine Neuauflage des Abkommens gezeigt.