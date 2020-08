USA fordern Wiederherstellung der UN-Sanktionen gegen Iran

Washington (Reuters) - Die USA dringen bei den Vereinten Nationen (UN) auf eine Wiederherstellung sämtlicher zuvor ausgesetzter Sanktionen gegen den Iran.

Präsident Donald Trump erklärte auf einer Pressekonferenz in Washington am Mittwoch, er werde Außenminister Mike Pompeo anweisen, die Forderung im UN-Sicherheitsrat vorzubringen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete zuvor unter Berufung auf Insider, dass Pompeo am Donnerstag nach New York reisen werde, um bei einem Treffen mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Wiederaufnahme der Sanktionen wegen Verstößen des Irans gegen das Atomabkommen zu fordern. Nach ihrem Rückzug aus dem Abkommen ist es umstritten, ob die USA berechtigt ist, die Wiederaufnahme der Strafmaßnamen zu fordern.