USA für weltweite Mindeststeuer von 15 Prozent für Konzerne

Washington/Lissabon (Reuters) - Die Pläne für eine globale Mindeststeuer nehmen Gestalt an.

Die USA schlugen dafür am Donnerstagabend einen Satz von mindestens 15 Prozent vor. Experten zufolge ist eine internationale Einigung damit leichter zu erreichen. Diese wird bis zum Sommer angepeilt.

Unter dem Dach der Industriestaaten-Organisation OECD streben knapp 140 Länder eine Steuerreform mit zwei Säulen an, einer globalen Mindeststeuer und eine neue Form der Besteuerung von digitalen Dienstleistungen. Nach einer OECD-Sitzung zum Thema hatte das US-Finanzministerium mitgeteilt, für mindestens 15 Prozent zu sein. Bislang waren es 21 Prozent. Nun hieß es, die 15 Prozent seien eine Untergrenze, idealerweise solle mehr angestrebt werden. "Die 15 Prozent sind sicherlich realistischer", sagte der KPMG-Steuerexperte Manal Corwin zu Reuters.

Deutschland und Frankreich hatten zuletzt Unterstützung für den US-Vorschlag von 21 Prozent signalisiert. Der Wert ist allerdings in der EU umstritten gewesen. Vor allem die Niederlande, Luxemburg und Irland bremsen, weil dort vergleichsweise niedrige Steuersätze gelten. In den USA hatte der frühere Präsident Donald Trump die Körperschaftssteuer radikal von 35 auf 21 Prozent gesenkt und international eine Einigung auf eine Mindeststeuer blockiert, weil davon viele amerikanische Internet-Riesen betroffen wären. Trumps Nachfolger Joe Biden will die Unternehmenssteuer nach der Corona-Krise und zur Finanzierung riesiger Investitionen in die Infrastruktur aber auf 28 Prozent erhöhen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte diese Woche gesagt, der Wettlauf nach unten in Richtung immer niedrigerer Steuersätze müsse beendet werden, es brauche jetzt dringend eine globale Mindeststeuer. "Und deshalb bin ich sicher: Wir werden im Sommer diesen Jahres es hinbekommen, eine Verständigung zustande zu kriegen." Am Freitag und Samstag beraten die EU-Finanzminister erstmals seit Monaten des Lockdowns wieder in Präsenzsitzungen in Lissabon. Auch dabei dürfte es um die Themen Mindeststeuer und Digitalsteuer gehen.