USA - Haben keine Pläne zum Abzug aus dem Irak

Washington/Bagdad (Reuters) - US-Verteidigungsminister Mark Esper hat Medienberichte zurückgewiesen, wonach die USA den Abzug ihrer Truppen aus dem Irak planen.

"Es gibt absolut keine Entscheidung, den Irak zu verlassen", sagte Esper am Montag vor Reportern. Zuvor hatten Reuters und andere Medien über ein Schreiben des US-Militärs berichtet, in dem dieses den Abzug aus dem Irak ankündigt. "Ich weiß nichts von einem solchen Schreiben. Wir versuchen herauszufinden, wo das herkommt und worum es sich handelt. Aber es gibt keine Entscheidung zum Abzug. Punkt." Es seien auch keine Pläne herausgegeben worden, um einen Abzug vorzubereiten. Die USA seien weiter entschlossen, gemeinsam mit ihren Verbündeten und Partnern der Extremistenmiliz IS im Irak entgegenzutreten.

US-Generalstabschef Mark Milley erklärte später, es handle sich bei dem Brief um den schlecht formulierten und nicht unterschriebenen Entwurf eines Schreibens, das auf erhöhte Truppenbewegungen habe hinweisen sollen. "Schlecht formuliert, lässt auf Abzug schließen. Das ist nicht, was geschieht", sagte Milley. Auch er betonte, es sei kein Abzug geplant.

Reuters hatte zuvor über ein Schreiben berichtet, in dem das US-Militär den Abzug aus dem Irak ankündigt. "Sir, aus Hochachtung vor der Souveränität der Republik Irak und wie vom irakischen Parlament und dem Ministerpräsidenten gefordert, wird CJTF-OIR die Truppen im Verlauf der kommenden Tage und Wochen umgruppieren, um eine Weiterverlegung vorzubereiten", hieß es darin. Reuters konnte das Schreiben am Montag einsehen. "Wir respektieren Ihre souveräne Entscheidung, unseren Abzug anzuordnen", hieß es in dem Brief. Ein Insider aus irakischen Militärkreisen hatte die Authentizität des Schreibens bestätigt, das an das Verteidigungsministerium in Bagdad adressiert war.