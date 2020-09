USA: Häuserpreise steigen überraschend deutlich - FHFA

NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA sind die Häuserpreise im Juli überraschend deutlich gestiegen. Der FHFA-Hauspreisindex legte im Vergleich zum Vormonat um 1,0 Prozent zu, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Mittwoch in New York mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet.

Im Vormonat waren die Preise ebenfalls um revidierte 1,0 (zunächst 0,9) Prozent gestiegen. Die Corona-Pandemie hat die Preisentwicklung in den vergangenen Monaten nur vorübergehend belastet. So stiegen die Preise im Jahresvergleich im Juli um 6,5 Prozent.

Die FHFA ist die Aufsichtsbehörde für die in der Finanzkrise verstaatlichten Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac. Bei der Index-Berechnung werden die Verkaufspreise von Häusern verwendet, deren Hypotheken von den Agenturen gekauft oder garantiert worden sind./jsl/bgf/jha/