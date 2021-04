USA: Industrieaufträge gesunken

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Aufträge an US-Industrieunternehmen sind im Februar gefallen. Die Betriebe erhielten 0,8 Prozent weniger Bestellungen als im Vormonat, wie das Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang um 0,5 Prozent gerechnet. Ohne Transportgüter fielen die Aufträge im Februar um 0,6 Prozent.

Die Auftragseingänge für langlebige Güter gingen im Februar laut einer zweiten Schätzung etwas stärker als erwartet zurück. Sie sanken um 1,2 Prozent zum Vormonat. In einer ersten Schätzung war noch ein Minus von 1,1 Prozent ermittelt worden./jkr/he