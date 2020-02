USA: Industrieproduktion fällt - Boeing belastet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Industrie ist schwach in das Jahr gestartet, belastet allerdings durch den Produktionsstopp des Boeing -Modells 737 Max. Die Gesamtproduktion der Industrie lag im Januar 0,3 Prozent niedriger als im Dezember, wie die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mitteilte. Der Rückgang war etwas stärker als Analysten erwartet hatten. Im Dezember war die Produktion um korrigiert 0,4 (zunächst 0,3) Prozent rückläufig gewesen.

Ohne den Flugzeugsektor wäre die Gesamtproduktion nicht gefallen, sondern um 0,3 Prozent gestiegen. Im Flugzeugbereich ging die Herstellung deutlich um rund neun Prozent zurück. Grund für den Produktionsstopp der 737 Max waren zwei Abstürze mit vielen Toten.

Die Warenherstellung im Verarbeitenden Gewerbe sank im Januar um 0,1 Prozent. Die Kapazitätsauslastung der Gesamtindustrie fiel um 0,3 Prozentpunkte auf 76,8 Prozent.