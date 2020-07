USA: Industrieproduktion steigt im Juni - Absturz im zweiten Quartal

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Produktion der US-Industrie hat sich im Juni etwas von ihrem Einbruch in der Corona-Krise erholt. Im gesamten zweiten Quartal wurde jedoch der stärkste Einbruch seit dem Zweiten Weltkrieg verzeichnet. Von Mai auf Juni stieg die Gesamtproduktion um 5,4 Prozent, wie die US-Notenbank am Mittwoch in Washington mitteilte. Das lag über den Analystenerwartungen von im Schnitt 4,3 Prozent.

Verglichen mit Februar, also dem Niveau vor dem breitflächigen Übergriff der Corona-Pandemie auf die USA, liegt die Produktion immer noch fast 11 Prozent niedriger. Im gesamten zweiten Quartal brach die Herstellung um auf das Jahr hochgerechnet 42,6 Prozent ein. Das ist der stärkste Rückgang seit 1945, der auch das gesamtwirtschaftliche Wachstum im zweiten Vierteljahr erheblich belastet./bgf/jkr/he