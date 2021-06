USA: Industriestimmung hellt sich stärker als erwartet auf

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Mai etwas stärker als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Punkte auf 61,2 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Tempe mitteilte. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg auf 61,0 Punkte gerechnet. Im März hatte der Indikator noch mit 64,7 Punkten den höchsten Stand seit Ende 1983 erreicht.

Bei den Unterindiktoren hellte sich vor allem der Wert für die neuen Aufträge auf. Verschlechtert hat sich hingegen der Beschäftigungsindikator, der mit knapp 50,9 Punkten nur knapp über der Expansionsschwelle liegt. Gefallen ist auch der Preisindikator. Er befindet sich allerdings mit 88,0 Punkten auf einem sehr hohen Niveau.

Der wichtige Frühindikator signalisiert so weiterhin ein robustes Wachstum. Werte über 50 Punkten deuten auf eine wirtschaftliche Belebung hin. Die Industrie leidet deutlich weniger unter den Corona-Beschränkungen des öffentlichen Lebens als der Dienstleistungssektor./jsl/jkr/men