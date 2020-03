USA: Konsumklima der Uni Michigan trübt sich deutlich ein

MICHIGAN (dpa-AFX) - Angesichts der Verschärfung der Coronavirus-Krise hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im März merklich eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel gegenüber dem Vormonat um 5,1 Punkte auf 95,9 Zähler, wie die Universität am Freitag auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Der Rückgang fiel jedoch nicht ganz so deutlich aus wie erwartet. Volkswirte hatten nur mit 95,0 Punkten gerechnet.

Der Indikator befindet sich trotz des Rückgangs weiter auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Im Vormonat hatte er mit 101 Punkten den höchsten Stand seit März 2018 erreicht.

Die Daten wurden im Zeitraum 26. Februar bis 11. März erhoben. In dieser Zeit war die Viruskrise in China und Italien bereits mit voller Wucht ausgebrochen, in den USA befand sich die Krise im Anfangsstadium. Die Erwartungen der Verbraucher trübte sich stärker ein als die Beurteilung der aktuellen Lage.

Der Indikator der Uni Michigan ist ein Maß für das Kaufverhalten der amerikanischen Verbraucher. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter rund 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen.

Die Daten im Überblick:

März Erstschätzung Februar Januar Dezember

Konsumklima 95,9 95,0 101,0 99,8 99,3

(in Punkten)

