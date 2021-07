USA melden neue Hitze-Höchstwerte - 54 Grad im "Tal des Todes"

Death Valley (Reuters) - Aus dem Westen der USA werden neue Hitzehöchstwerte gemeldet.

Im Death Valley Nationalpark in der Mojave-Wüste zwischen den Bundesstaaten Kalifornien und Nevada wurden teilweise mehr als 54 Grad gemessen. Direkt auf dem Bürgersteig vor dem Besucherzentrum des für seine extrem hohem Temperaturen berüchtigten "Tal des Todes" zeigte das Thermometer eines Rangers des Nationalparks am Sonntagnachmittag (Ortszeit) sogar mehr als 80 Grad an. Der Nationale Wetterdienst warnte, die Hitze könnte vor allem bei kleineren Kindern und Senioren zu gesundheitlichen Beschwerden führen.

Die Hitzewelle erstreckt sich bis in den Nordwesten der USA. Mehrere Waldbrände sind ausgebrochen. Im Süden des Bundesstaats Oregon etwa tobt seit Dienstag ein Feuer, das bis Sonntag mehr als 580 Quadratkilometer Fläche niedergebrannt hatte. Die Behörden ordneten Evakuierungen an, Gouverneurin Kate Brown rief bereits am 6. Juli den Notstand aus. Das Feuer wütet in einem Bereich, in dem Hochspannungsleitungen verlaufen, die die Stromnetze von Oregon und Kalifornien verbinden. Es wird befürchtet, dass es zu Ausfällen kommt, von denen Tausende Verbraucher und Unternehmen in beiden Bundesstaaten betroffen sein könnten.