USA: NAHB-Immobilienindex fällt wie erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im April wie von Experten erwartet weiter eingetrübt. Der NAHB-Hausmarktindex fiel um zwei Punkte auf 77 Zähler, wie die National Association of Home Builders am Montag in Washington mitteilte.

Der NAHB-Index ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die aktuelle Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt./he